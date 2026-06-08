Tödliches Versehen: Massensterben wegen Gülle

Wer zahlt das Gutachten?

Trotz seiner mehrfachen Entschuldigung – „Mir tut die Sache wirklich sehr, sehr leid“ – könnte dem Landwirt das Versehen allerdings noch deutlich teurer kommen. Denn die eigentliche Rechnung hat es in sich: Für die Erstellung des Gutachtens fallen Kosten von rund 4160 Euro an. Ob der Landwirt diese Summe selbst tragen muss oder seine Versicherung dafür aufkommt, ist derzeit noch offen. Auf Antrag der Verteidigung wurde deshalb ein Zahlungsaufschub von sechs Monaten gewährt.