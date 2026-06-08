Obstbauern erwarten reiche Kirschenernte

Schutz vor Hagel, Starkregen und Insekten

Diese niedrigen Anlagen bieten vor allem einen Vorteil: Man kann sie gut schützen. Anders als die alten, hohen Bäume lassen sich die kleinen Varianten schnell mit Folien und Netzen abdecken, wenn Hagel, Starkregen oder Schadinsekten drohen. Ein weiterer Vorteil: Die Bauern müssen viel weniger chemische Spritzmittel einsetzen. Zudem können die Früchte länger am Baum reifen, wodurch sie größer werden und besser schmecken. Sobald die Ernte vorbei ist, öffnen die Bauern die Dächer und Netze wieder.