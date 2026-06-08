Vatertag bringt Vorarlbergs Handel Umsatzplus

Eine aktuelle Studie der KMU Forschung Österreich zeigt, dass der Ehrentag für die Väter längst zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor im Land geworden ist: Fast die Hälfte der Vorarlberger plant, anlässlich des Vatertags am 14. Juni, ein Geschenk zu erwerben.
In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt der Vatertag für die regionalen Händler gerade zur rechten Zeit. Gemäß aktuellen Daten planen 43 Prozent der Vorarlberger, heuer jemanden zu beschenken – meist den eigenen Vater (59 Prozent) – auch oder den Partner (30 Prozent). Mit durchschnittlichen Ausgaben von 62 Euro rechnet der heimische Einzelhandel mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund neun Millionen Euro.
75 Prozent kaufen vor Ort
Besonders der stationäre Handel im Land darf sich über ein kräftiges Umsatzplus freuen: 75 Prozent der Befragten gaben an, ihre Geschenke direkt in den Geschäften vor Ort zu kaufen. Für Carina Pollhammer, Spartenobfrau des Handels in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, ist das ein wichtiges Signal: „Der Vatertag zeigt, dass emotionale Anlässe auch wirtschaftlich bedeutsam sind. Die hohe Kaufbereitschaft und der starke Rückhalt für den stationären Handel unterstreichen den Wert regionaler Nahversorgung.“
Der wirtschaftliche Impuls verteilt sich dabei auf verschiedene Branchen. Während der klassische Handel vor allem durch den Verkauf von Schokolade und Süßigkeiten (34 Prozent) angekurbelt wird, profitiert auch die heimische Gastronomie massiv: Restaurantbesuche liegen mit 18 Prozent gleichauf mit Gutscheinen für gemeinsame Unternehmungen auf Platz zwei der beliebtesten Geschenke.
Wunsch: mehr Zeit mit der Familie
Damit treffen die Schenkenden den Nerv der Väter, die sich vor allem Zeit mit der Familie und Ausflüge wünschen. Dass der Vatertag als Anlass generell an Bedeutung gewinnt, zeigt auch die Stimmung in der Bevölkerung: Knapp ein Drittel der Befragten (29 Prozent) findet, dass dem Tag ruhig noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden dürfte.
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