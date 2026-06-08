Vatertag bringt Vorarlbergs Handel Umsatzplus

75 Prozent kaufen vor Ort

Besonders der stationäre Handel im Land darf sich über ein kräftiges Umsatzplus freuen: 75 Prozent der Befragten gaben an, ihre Geschenke direkt in den Geschäften vor Ort zu kaufen. Für Carina Pollhammer, Spartenobfrau des Handels in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, ist das ein wichtiges Signal: „Der Vatertag zeigt, dass emotionale Anlässe auch wirtschaftlich bedeutsam sind. Die hohe Kaufbereitschaft und der starke Rückhalt für den stationären Handel unterstreichen den Wert regionaler Nahversorgung.“