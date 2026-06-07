Mit Sportwagen gegen Mauer gekracht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag in Eichenberg. Der 30-jährige Lenker eines Sportwagens wurde dabei leicht verletzt, nachdem er in einer Kurve mit seinem Wagen von der Straße abgekommen war.
Der Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Eichenberger Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Sportwagen verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, geriet über eine Böschung und prallte schließlich gegen eine Mauer.
Erstversorgung vor Ort
Der 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde an der Unfallstelle versorgt und lehnte es ab, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Die Feuerwehr Eichenberg war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.
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