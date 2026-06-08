Der Boommarkt Indien als Hoffnungsschimmer

Bereits jetzt ist Indien für die Vorarlberger Unternehmen mehr als nur ein Nischenmarkt: In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Exporte nach Indien auf rund 150 Millionen Euro verdreifacht. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch lange nicht erreicht. Bekanntlich steht ein Freihandelsabkommen zwischen den EU-Staaten und dem Subkontinent kurz vor dem Abschluss – ist dieses erst einmal ratifiziert, eröffnen sich durch den Wegfall von Zöllen noch einmal neue Möglichkeiten.