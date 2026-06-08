CMS meisterte Kraft-Akt und bot Haydn-Spaß

Ebenfalls Mitglied des fürstlichen Orchesters war Anton Kraft, dessen Cellokonzert in C-Dur zum umjubelten Höhepunkt des Abends wurde. Auf einem Barockcello mit Darmsaiten wurde es gespielt von Ursina Maria Braun. Was sie aus diesem Instrument herausholte, ließ den Atem stocken, denn der Komponist hat in dieses umfangreiche Konzert alle spieltechnischen Finessen eingebaut, die denkbar sind – ein Kraft-Akt also. Ursina Maria Braun meisterte das alles scheinbar ohne Mühe, aber mit stupender Musikalität. Und das Baby in ihrem Bauch war sicher glücklich, denn so fein und differenziert war der Klang, dass er nie aufschreckte und dennoch hoch präsent war – der große Bonus des Musizierens auf Originalinstrumenten.