Alkoholisierter Biker erlitt Kopfverletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L190 in Nüziders wurde ein Motorradfahrer verletzt. Der 63-Jährige aus dem Raum Bludenz verlor bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Der Biker schlitterte zunächst über die Grünfläche des Kreisverkehrs und kollidierte dann mit einem Verkehrszeichen. Durch die Wucht es Zusammenpralls mit dem Schild wurde er vom Bike geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Positiver Alkotest
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte wurde der 63-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades im Kopfbereich in das Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkomattest verlief nach Angaben der Polizei positiv. Am Motorrad und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden.
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