Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Am späten Sonntagabend ist in der Bregenzer Brielgasse ein geparkter Pkw in Brand geraten. Gegen 22.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Da der Wagen auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude und einem Baum abgestellt war, drohten die Flammen auf diese überzugreifen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand jedoch rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
Großaufgebot der Einsatzkräfte
Um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern, standen insgesamt 49 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bregenz Rieden und Bregenz Stadt mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Stadt- und Bundespolizei sowie dem Rettungsdienst.
Technischer Defekt als Ursache vermutet
Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Abgesehen von dem Pkw, an dem Totalschaden entstand, gab es keine weiteren Schäden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben.
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