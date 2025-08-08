Führerscheinprüflinge systematisch abgezockt?

Bregenzerwälderin: „Fahrlehrer hatte mich schon vor ihm gewarnt“

Schilderungen von Prüflingen, die durchgefallen sind, „könnten den Eindruck von Willkür erwecken“. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen einer jungen Bregenzerwälderin, die insgesamt viermal durch die Fahrprüfung gerasselt war: „Zweimal hatte ich dabei den Eindruck, dass mir der Prüfer das Leben absichtlich schwer gemacht hat – mein Fahrlehrer hatte mich schon davor vor ihm gewarnt“, berichtete sie der „Krone“.