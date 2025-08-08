Führerscheinprüflinge systematisch abgezockt?

Hat man in Vorarlberg Führerscheinprüflinge absichtlich durchfallen lassen, um davon finanziell zu profitieren? Dieser Verdacht besteht gegen eine Gruppe Sachverständiger – unter anderem Polizisten, Staatsanwälte und sogar Richter –, die ein sehr gutes Geschäft mit den Anwärtern gemacht haben sollen.
In Vorarlberg den Führerschein zu machen, ist kein Selbstläufer: Mehr als die Hälfte aller Prüflinge fällt beim ersten Anlauf durch, in keinem anderen Bundesland sind es mehr. Sind die Vorarlberger also generell schlechtere Autofahrer? Nicht unbedingt. In einem in den „Vorarlberger Nachrichten“ erschienenen Bericht wird eine ganz andere Erklärung geliefert: Demnach wiege der Verdacht schwer, „dass sich möglicherweise einzelne Sachverständige an den Fahrprüfungen bereichern“.
Offenbar ist das ein sehr lukratives Geschäftsmodell: Laut „VN“ hätten Justiz-, Landes- und Behördenmitarbeiter sowie leitende Polizisten über mehrere Jahre auf dem Rücken der Prüflinge bis zu knapp 50.000 Euro kassiert – pro Person und pro Jahr.
Polizeikommandant sahnte angeblich ordentlich ab
Insgesamt 31 Sachverständige – elf Landesmitarbeiter und 20 Externe – dürfen in Vorarlberg Führerscheinprüfungen abnehmen, bestellt wurden sie alle vom Landeshauptmann. Bei einem Dutzend davon seien die Durchfallquoten ungewöhnlich hoch, bei einer Handvoll Prüfern sogar „extrem hoch“, hieß es in den „VN“. Zur „Belohnung“ für diese Härte gab es demnach einen netten Nebenverdienst: „Zwei Richter kamen auf jeweils gut 20.000 Euro, ein Polizeikommandant als Spitzenreiter auf 47.092 Euro und ein leitender Verwaltungspolizist auf 46.726 Euro.“
Zweimal hatte ich dabei den Eindruck, dass mir der Prüfer das Leben absichtlich schwer gemacht hat.
Eine Bregenzerwälderin über ihre Erfahrungen
Bregenzerwälderin: „Fahrlehrer hatte mich schon vor ihm gewarnt“
Schilderungen von Prüflingen, die durchgefallen sind, „könnten den Eindruck von Willkür erwecken“. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen einer jungen Bregenzerwälderin, die insgesamt viermal durch die Fahrprüfung gerasselt war: „Zweimal hatte ich dabei den Eindruck, dass mir der Prüfer das Leben absichtlich schwer gemacht hat – mein Fahrlehrer hatte mich schon davor vor ihm gewarnt“, berichtete sie der „Krone“.
Beim Land hat man jene Sachverständigen mit besonders hoher Durchfallquote übrigens schon länger im Blick. Seit Herbst beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema. Ein erster Effekt dürfte sich bereits eingestellt haben: Im ersten Quartal des laufenden Jahres ist die Durchfallquote leicht gesunken.
