Illwerke ändern Tarife für die PV-Einspeisung

Eigenverbrauch und Speicher als Lösung

Der Landesenergieversorger empfiehlt zudem allen PV-Besitzern, den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms zu erhöhen, um Kosten zu sparen. Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde muss nicht aus dem Netz bezogen werden. Laut PV-Experte Andreas Vonblon ist es sinnvoll, den Stromverbrauch gezielt in sonnenreiche Zeiten zu verlegen, also Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen dann zu nutzen, wenn die Sonne scheint. Eine weitere Möglichkeit ist die Anschaffung eines Batteriespeichers, um den Sonnenstrom für den Abend zu speichern. In diesem Zusammenhang gut zu wissen: Die Illwerke fördern den Kauf eines solchen Speichers seit diesem Jahr mit einem Zuschuss von bis zu 500 Euro.