Nur 75 Hundertstel fehlten Rhomberg zum Triumph

Rang zwei mit dem Team

Am Freitag hatte die 33-Jährige mit zwei Doppelnullrunden auf ihrem Pferd „Cuma“ großen Anteil daran, dass sich die rot-weiß-rote Nationenpreismannschaft im Gründermoos hinter der Schweiz den zweiten Rang sichern konnte. Doch damit war Rhombergs Erfolgshunger noch lange nicht gestillt.