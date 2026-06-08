Nur 75 Hundertstel fehlten Rhomberg zum Triumph

Das nächste grandiose Wochenende für Springreiterin Katharina Rhomberg und ihre Paradepferde! Erst ritt sie auf „Cuma“ mit dem österreichischen Team zu Platz zwei, ehe sie auf „Colestus Cambridge“ beinahe für die nächste Sternstunde nach ihrem Sieg in Versilia im Mai gesorgt hätte.
Der Große Preis von St. Gallen gilt als eines der prestigeträchtigsten europäischen Grands Prix-Events. Und fast hätte die Dornbirnerin Katharina Rhomberg in der benachbarten Schweiz ihren zweiten Fünf-Sterne-Grand-Prix-Sieg innerhalb eines Monats gefeiert.
Rang zwei mit dem Team
Am Freitag hatte die 33-Jährige mit zwei Doppelnullrunden auf ihrem Pferd „Cuma“ großen Anteil daran, dass sich die rot-weiß-rote Nationenpreismannschaft im Gründermoos hinter der Schweiz den zweiten Rang sichern konnte. Doch damit war Rhombergs Erfolgshunger noch lange nicht gestillt.
Nur Ehning war schneller
Beim 5-Sterne-Grand Prix sicherte sich die Olympiateilnehmerin von Paris 2024 mit zwei fehlerfreien Ritten Rang zwei hinter Marucs Ehning (D). Auf „Colestus Cambridge“, auf dem Rhomberg im Mai den 5-Sterne-Grand Prix im italienischen Versilia gewinnen konnte, war sie am Ende nur um 0,75 Sekunden langsamer als Ehning.
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