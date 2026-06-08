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Fahrt endet im Spital

Biker (18) kracht in Dünserberg gegen Hang

Vorarlberg
08.06.2026 15:15
Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Spital gebracht.
Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Spital gebracht.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bei einem Verkehrsunfall auf der L73 zwischen Dünserberg und Übersaxen in Vorarlberg ist am Montagvormittag ein 18-jähriger Motorradlenker verletzt worden. Die Unfallursache ist bisher noch nicht bekannt. 

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Der junge Mann war gegen 11.15 Uhr von Dünserberg kommend in Richtung Übersaxen unterwegs, als er rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte das Motorrad gegen den angrenzenden Hang. Der Lenker zog sich bei dem Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades zu.

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Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch die Rettungskräfte in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Florianijünger aus Dünserberg im Einsatz.

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