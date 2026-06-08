Biker (18) kracht in Dünserberg gegen Hang

Bei einem Verkehrsunfall auf der L73 zwischen Dünserberg und Übersaxen in Vorarlberg ist am Montagvormittag ein 18-jähriger Motorradlenker verletzt worden. Die Unfallursache ist bisher noch nicht bekannt.
Der junge Mann war gegen 11.15 Uhr von Dünserberg kommend in Richtung Übersaxen unterwegs, als er rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte das Motorrad gegen den angrenzenden Hang. Der Lenker zog sich bei dem Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch die Rettungskräfte in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Florianijünger aus Dünserberg im Einsatz.
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