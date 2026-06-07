Auch Dominik Röber ließ das Team Vorarlberg jubeln

Mit Start und Ziel beim Stift Aigen-Schlägl ging es über 169 Kilometer und harte 3000 Höhenmeter. Am letzten Anstieg setzten sich 17 Fahrer ab. Mit dabei Philipp Hofbauer und Dominik Röber. In der letzten Abfahrt stellte Hofbauer Ausreißer Jan Jackowiak (Pol/Bahrain Victorious) 100 Meter vor dem Ziel und lieferte Röber perfekt ab – der Deutsche vollendete den Sprint perfekt zum Etappensieg. „Wir haben wieder alles richtig gemacht. Ich freue mich unglaublich über meinen ersten UCI Sieg. Mit diesem Team Rennen zu fahren macht einfach Spaß!“, jubelte Röber. Hofbauer wurde zudem Tagessechster. Die Gesamtwertung sichert sich der Brasilianer Henrique Ribeiro Bravo (Soudal Quickstep Devo Team) vor dem Amerikaner Gavin Sherry. Röber wurde als bester Team Vorarlberg-Fahrer Gesamtelfter mit 26 Sekunden Rückstand, Hofbauer folgte auf Rang 18. Feurstein sicherte sich die Gesamtpunktewertung und jubelte über das erste Wertungstrikot bei einer UCI Rundfahrt.