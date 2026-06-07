Auch Dominik Röber ließ das Team Vorarlberg jubeln

Würdiger Abschluss des Team Vorarlberg bei der 16. Oberösterreich-Rundfahrt! Schon am Samstag hatte Kilian Feurstein auf der dritten Etappe seinen Premierensieg gefeiert, bei der heutigen letzten Etappe legte die Ländle-Équipe durch Dominik Röber noch einen drauf.
Mit Start und Ziel beim Stift Aigen-Schlägl ging es über 169 Kilometer und harte 3000 Höhenmeter. Am letzten Anstieg setzten sich 17 Fahrer ab. Mit dabei Philipp Hofbauer und Dominik Röber. In der letzten Abfahrt stellte Hofbauer Ausreißer Jan Jackowiak (Pol/Bahrain Victorious) 100 Meter vor dem Ziel und lieferte Röber perfekt ab – der Deutsche vollendete den Sprint perfekt zum Etappensieg. „Wir haben wieder alles richtig gemacht. Ich freue mich unglaublich über meinen ersten UCI Sieg. Mit diesem Team Rennen zu fahren macht einfach Spaß!“, jubelte Röber. Hofbauer wurde zudem Tagessechster. Die Gesamtwertung sichert sich der Brasilianer Henrique Ribeiro Bravo (Soudal Quickstep Devo Team) vor dem Amerikaner Gavin Sherry. Röber wurde als bester Team Vorarlberg-Fahrer Gesamtelfter mit 26 Sekunden Rückstand, Hofbauer folgte auf Rang 18. Feurstein sicherte sich die Gesamtpunktewertung und jubelte über das erste Wertungstrikot bei einer UCI Rundfahrt.
Mit breiter Brust nach Polen
Mit dieser eindrucksvollen Bilanz darf das Team Vorarlberg mit breiter Brust nach Polen zur 64. Tour of Malopolska UCI 2.2 reisen, die am kommenden Donnerstag in Przehyba startet und am Sonntag dort endet. Im Vorjahr jubelte die Vorarlberger dort dank Ex-Fahrer Alexander Konychev über den Gesamtsieg.
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