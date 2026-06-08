Geburtstagsausflug endete im Krankenhaus

Bei einem Unfall auf der Motocross-Strecke in Möggers ist am Sonntagvormittag ein 63-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der deutsche Biker hatte beim Abwärtsfahren die Kontrolle über sein Motorrad verloren.
Dieses Geburtstagsgeschenk ging ordentlich in die Hose. Der 63-Jährige hatte zu seinem Ehrentag einen Gutschein für das Befahren des Parcours in Möggers erhalten. Doch statt mit einem Adrenalinkick und jeder Menge Action endete der Ausflug für den Deutschen mit diversen Verletzungen und einem Krankenhausaufenthalt.
Ins Krankenhaus geflogen
Warum der Biker beim Abwärtsfahren die Kontrolle über sein Zweirad verloren hat, ist noch nicht restlos geklärt. Jedenfalls verriss er das Lenkrad, kam in weiterer Folge von der Strecke ab und prallte gegen die Streckenbegrenzung. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Unfallopfer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
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