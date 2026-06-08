Geburtstagsausflug endete im Krankenhaus

Ins Krankenhaus geflogen

Warum der Biker beim Abwärtsfahren die Kontrolle über sein Zweirad verloren hat, ist noch nicht restlos geklärt. Jedenfalls verriss er das Lenkrad, kam in weiterer Folge von der Strecke ab und prallte gegen die Streckenbegrenzung. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Unfallopfer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.