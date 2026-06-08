Ländle-Dame glänzt als Zweite beim Glocknerkönig

„Nie hätte ich gedacht, diese Zeit fahren zu können – unter 1:30 Stunden und als zweite Frau Overall ins Ziel zu kommen, ist einfach unglaublich“, jubelte Melanie Geiger nach ihrem grandiosen Auftritt beim Glocknerkönig, bei dem es von Bruck zum Fuschertörl ging und dabei auf 27,3 Kilometern 1672 Höhenmeter zu absolvieren waren. Die 38-jährige Göfnerin musste sich dabei mit einer Zeit von 1:29.56,1 Stunden nur der deutschen Titelverteidigerin Janine Meyer geschlagen geben.