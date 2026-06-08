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Bärenstarker Auftritt

Ländle-Dame glänzt als Zweite beim Glocknerkönig

Vorarlberg
08.06.2026 10:55
Melanie Geiger bot eine beeindruckende Leistung.
Melanie Geiger bot eine beeindruckende Leistung.(Bild: BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER/JFK Photography)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Der „Glocknerkönig“ gilt als eines der härtesten Radrennen des Jahres. Diesem Ruf machte der Event auch am vergangenen Wochenende alle Ehre. Mittendrin: Die Vorarlbergerin Melanie Geiger, die sich nur einer Dame geschlagen geben musste.

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„Nie hätte ich gedacht, diese Zeit fahren zu können – unter 1:30 Stunden und als zweite Frau Overall ins Ziel zu kommen, ist einfach unglaublich“, jubelte Melanie Geiger nach ihrem grandiosen Auftritt beim Glocknerkönig, bei dem es von Bruck zum Fuschertörl ging und dabei auf 27,3 Kilometern 1672 Höhenmeter zu absolvieren waren. Die 38-jährige Göfnerin musste sich dabei mit einer Zeit von 1:29.56,1 Stunden nur der deutschen Titelverteidigerin Janine Meyer geschlagen geben.

„Ötzi“ als finales Highlight
„Das ist sicherlich mein größter sportlicher Erfolg bisher“, gestand Geiger, die ursprünglich vom Mountainbike kommt, sich jetzt aber ganz auf die Straßenrennen konzentrieren will. Die nächsten großen Ziele: Der Dreiländergiro, der Arlberg Giro und als finalen Höhepunkt den Ötztaler Radmarathon.

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