Rumänin klaute Schmuck und Bargeld aus Tresor

Diebesgut sichergestellt

Die Tiroler Ermittler leiteten sofort eine Fahndung ein und stimmten sich mit den Kollegen in den Nachbarbundesländern ab. Der Fahndungserfolg ließ nicht lange auf sich warten: In Hörbranz, an der österreichisch-deutschen Grenze, wurde die Verdächtige am Samstag von der Vorarlberger Polizei aus dem Verkehr gezogen. Bei der Durchsuchung stießen die Polizisten auf das mutmaßliche Diebesgut. Sichergestellt wurde ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag sowie diverse Schmuckgegenstände, die eindeutig dem Opfer aus Wörgl zugeordnet werden konnten.