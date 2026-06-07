Die Leiden des Rentners

Eine tiefe Lebenskrise

Wir machen einen Spaziergang. Ich rede auf ihn ein, aber er kommt einfach nicht damit klar, dass er jetzt zum Alteisen gehört. „Es gibt Leute, die haben sich in der Rente noch einmal ganz neu erfunden. Haben zu studieren angefangen, eine Lehre gemacht, …“ Ich kann mir den Mund fusselig reden. Karl steckt in einer tiefen Lebenskrise. Plötzlich bleibt er stehen. Der Lärm einer Heckenschere irritiert ihn. „Das allgemeine Naturschutzrecht verbietet, wildlebende Tiere oder Nester während der Brut- und Nistzeit zu stören.“ Der Heckenscherenmann schaut ihn verdutzt an.