Redlinger unterbietet 5000m-Rekord um 77 Sekunden

Das Rekordfeuerwerk der Vorarlberger Leichtathletinnen geht munter weiter! Nach Sprinterin Isabel Posch und Mittelstrecklerlin Pauline Schedler, sorgte nun auch Lisa Redlinger für Aufsehen. Die 23-Jährige stellte nicht nur einen neuen Landesrekord auf, ihre 15:19,02 Minuten über 5000 Meter war auch die sechstschnellste Zeit, die jemals von einer Österreicherin gelaufen wurde.
Nach Isabel Posch, die zuletzt den österreichischen 100-Meter-Rekord unterbieten konnte und auch mit der 4x100-Meter-Sprintstaffel eine neue ÖLV-Bestmarke setzte, sowie Mittelstreckenläuferin Pauline Schedler, die sowohl über 800 als auch 1500 Meter neue Landesrekord aufstellte und 400-Meter-Hürden-Spezialistin Anna Mager, schlug nun auch Lisa Redlinger zu. Und wie!
Nur Pumper und Schuster-Wenth schneller
Beim Meeting im deutschen Stadtallendorf lief die 23-Jährige von der TS Lustenau die 5000 Meter in 15:19,02 Minuten und unterbot ihren eigenen, im Mai 2024 in Lustenau aufgestellten Landesrekord um unglaubliche 77,08 Sekunden. Es war zudem die sechstschnellste je von einer Österreicherin gelaufene Zeit über diese Distanz. Nur die später des Dopings überführte Rekordhalterin Susanne Pumper (15:10,54 Minuten) und Jennifer Schuster-Wenth waren jemals schneller als Redlinger.
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