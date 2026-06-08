Redlinger unterbietet 5000m-Rekord um 77 Sekunden

Nur Pumper und Schuster-Wenth schneller

Beim Meeting im deutschen Stadtallendorf lief die 23-Jährige von der TS Lustenau die 5000 Meter in 15:19,02 Minuten und unterbot ihren eigenen, im Mai 2024 in Lustenau aufgestellten Landesrekord um unglaubliche 77,08 Sekunden. Es war zudem die sechstschnellste je von einer Österreicherin gelaufene Zeit über diese Distanz. Nur die später des Dopings überführte Rekordhalterin Susanne Pumper (15:10,54 Minuten) und Jennifer Schuster-Wenth waren jemals schneller als Redlinger.