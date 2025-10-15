Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Führerschein-Causa

Vorarlberg hat jetzt eine normale Durchfallquote

Politik
15.10.2025 10:55
Bei Fahrprüfungen im Ländle lief in der Vergangenheit wohl nicht alle astrein (Symbolbild).
Bei Fahrprüfungen im Ländle lief in der Vergangenheit wohl nicht alle astrein (Symbolbild).(Bild: Antonio Diaz)

Bislang hatten es Fahrprüflinge in Vorarlberg sehr schwer, fast die Hälfte fiel bei der praktischen Prüfung durch. Es besteht der dringende Verdacht, dass ein kleiner Klüngel an Sachverständigen Prüflinge absichtlich durchfallen hat lassen, um sich persönlich zu bereichern. Mittlerweile hat sich die Erfolgsquote dem Österreich-Schnitt angenähert.

0 Kommentare

Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: Während im Juni und Juli noch deutlich über 40 Prozent der Prüflinge durchgefallen sind, waren es zuletzt im September nur 24 Prozent. Für Cenk Dogan, Jugendsprecher der Vorarlberger ÖVP, ist der Fall klar: „Die Zahlen zeigen, dass die von der Landesregierung gesetzten Maßnahmen nun Wirkung zeigen. Das ist ein wichtiges Signal an alle, die derzeit ihren Führerschein machen oder kurz vor dem Ausbildungsstart stehen.“

Dem Land sei es gelungen, binnen weniger Wochen zusätzliche Prüferinnen und Prüfer zu bestellen, deren Zahl hätte sich mindestens verdoppelt: „Das neue Team leistet gute Arbeit. So kann auch der Stau an Prüfungsterminen, der sich im Sommer aufgebaut hat, schrittweise abgebaut werden“, zeigt sich Dogan zuversichtlich und verweist in diesem Zusammenhang auch auf ein fünf Punkte umfassendes Maßnahmenpaket der Landesregierung, welches es jetzt konsequent umzusetzen gelte.

NEOS wollen lückenlose Aufklärung
Fabienne Lackner, ihres Zeichens Jugendsprecherin der NEOS, hält dieses Selbstlob für unangebracht: Zwar sei die gestiegene Erfolgsquote bei den Fahrprüfungen positiv, zugleich aber ein weiteres Indiz dafür, dass in den vergangenen Jahren nicht immer transparent und korrekt gehandelt wurde. „Noch immer fehlt eine lückenlose Aufarbeitung – insbesondere vonseiten des Landeshauptmanns. Es ist nach wie vor unklar, wie genau eine Aufarbeitung aussieht und welche konkreten Schritte tatsächlich unternommen werden.“ Lackner wirft der Landesregierung vor, die Causa unter den Teppich kehren zu wollen: „Das Motto lautet: Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.“

Zitat Icon

Noch immer fehlt eine lückenlose Aufarbeitung – insbesondere vonseiten des Landeshauptmanns.

Fabienne Lackner, NEOS-Landtagsabgeordnete

Viele Fragen, keine Antworten
Zwar sei das beschlossene Maßnahmenpaket, das unter anderem transparentere Ausschreibungen beinhaltet, grundsätzlich richtig, es hätte aber bereits davor Standard sein müssen. Besonders echauffiert sich die pinke Abgeordnete darüber, dass parlamentarische Anfragen nur ungenügend beantwortet worden seien: „Was konkret zur Aufklärung beigetragen wird, hat der Landeshauptmann trotz mehrmaliger Nachfragen im Vorarlberger Landtag bis heute nicht beantwortet. Unklar bleibt, warum die Durchfallquoten über Jahre hinweg gestiegen sind, während gleichzeitig die Zahl der verkehrstechnischen Gutachten gesunken ist. Ebenso unbeantwortet ist die Frage, warum man den Abgeordneten und der Öffentlichkeit bis heute keinen Bericht einer internen Revision vorlegen will.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
8° / 15°
Symbol wolkig
Dornbirn
7° / 14°
Symbol heiter
Feldkirch
6° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.991 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
208.465 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.026 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Politik
Führerschein-Causa
Vorarlberg hat jetzt eine normale Durchfallquote
SW-Coach Andy Heraf:
„Es ist sehr schön, wieder zurück zu sein“
Nach über vier Jahren
Rätsel um Knochenfund in Vorarlberg geklärt
NHL
Rossis Minnesota Wild unterliegen Dallas Stars
Endstation Gericht
Radau-Rentner hetzte im Netz gegen Ausländer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf