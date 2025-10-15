Vorarlberg hat jetzt eine normale Durchfallquote

NEOS wollen lückenlose Aufklärung

Fabienne Lackner, ihres Zeichens Jugendsprecherin der NEOS, hält dieses Selbstlob für unangebracht: Zwar sei die gestiegene Erfolgsquote bei den Fahrprüfungen positiv, zugleich aber ein weiteres Indiz dafür, dass in den vergangenen Jahren nicht immer transparent und korrekt gehandelt wurde. „Noch immer fehlt eine lückenlose Aufarbeitung – insbesondere vonseiten des Landeshauptmanns. Es ist nach wie vor unklar, wie genau eine Aufarbeitung aussieht und welche konkreten Schritte tatsächlich unternommen werden.“ Lackner wirft der Landesregierung vor, die Causa unter den Teppich kehren zu wollen: „Das Motto lautet: Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.“