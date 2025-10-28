Keine Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Durchfallquote als Hinweis „auf einen strengen Prüfungsmaßstab“

Eine hohe Durchfallquote bei Fahrprüfungen weise „allenfalls auf einen strengen Prüfungsmaßstab hin“. Daraus könne aber nicht geschlossen werden, dass Fahrprüfer die praktische Fahrprüfung willkürlich als „nicht bestanden“ beurteilt hätten, obwohl tatsächlich die Voraussetzungen für eine positive Beurteilung der Fahrprüfung vorlagen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat über dieses Prüfungsergebnis am 3. September 2025 einen Vorhabensbericht erstattet, der dem Justizministerium vorgelegt und nunmehr genehmigt wurde.