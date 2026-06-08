Achter EM-Triumph für Schnetzer und Bröll!

Das Höchster Radball-Duo Patrick Schnetzer (l.) und Markus Bröll, der für den verletzten Stefan Feurstein eingesprungen war, hat sich im deutschen Amorbach den achten Titel bei einer Europameisterschaft geholt, das bärenstarke Ländle-Duo triumphierte mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Im Endspiel bezwangen Schnetzer/Bröll die Schweiz mit 2:1, im Halbfinale hatte das Duo Deutschland mit 6:1 abgefertigt.