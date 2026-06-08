Achter EM-Triumph für Schnetzer und Bröll!

Das Höchster Radball-Duo Patrick Schnetzer und Markus Bröll schrieb ein weiteres Kapitel in seiner Erfolgsgeschichte und feierte im deutschen Amorbach nach fünf Siegen in fünf Spielen den EM-Titel.
Das Höchster Radball-Duo Patrick Schnetzer (l.) und Markus Bröll, der für den verletzten Stefan Feurstein eingesprungen war, hat sich im deutschen Amorbach den achten Titel bei einer Europameisterschaft geholt, das bärenstarke Ländle-Duo triumphierte mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Im Endspiel bezwangen Schnetzer/Bröll die Schweiz mit 2:1, im Halbfinale hatte das Duo Deutschland mit 6:1 abgefertigt.
Außerdem durfte sich Marcel Schnetzer im Nachbarland über Platz vier im Kunstradeiner freuen, Christopher Schobel wurde Fünfter. Bei den Frauen schaffte es Franziska Belmega zudem im Einer auf den sechsten Rang.
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