Vorarlberger Klüngel auch bei Unfallgutachtern?

Dieser sei allerdings, so berichten die „Vorarlberger Nachrichten“, unabkömmlich gewesen, weshalb sich die Beamten in der Landesleitzentrale dazu entschlossen hätten, eigenständig einen anderen bei Gericht gelisteten Gutachter mit der Causa zu beauftragen. Der Mann gilt zwar als Experte, allerdings war er eben nicht der vom diensthabenden Staatsanwalt gewünschte Gutachter. Der Unmut über diesen „Affront“ war derart groß, dass mittlerweile sogar ein Ermittlungsverfahren gegen die betreffenden Beamten nach Paragraf 302 des Strafgesetzbuches eingeleitet worden ist – was bei der Polizei naturgemäß für Irritationen sorgt.