NASA will binnen sieben Jahren Mondbasis bauen

Zwei Landungen jährlich auf dem Mond

In der zweiten Phase plant die NASA zwischen 2029 und 2032 Grundlagen für die Basis zu schaffen, indem sie Energieversorgungs-, Kommunikations-, Mobilitäts- und andere Systeme installiert, die es Astronauten ermöglichen würden, wochenlang – oder möglicherweise sogar monatelang – auf dem Mond zu leben und zu arbeiten. Nach dem Start von „Artemis 5“ Ende 2028 sollen zweimal jährlich bemannte Landungen am Erdtrabanten stattfinden.