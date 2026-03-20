Nächster Anlauf zum Mond: Rakete wieder am Start

Rund zwei Wochen vor dem nächsten geplanten Starttermin steigt bei der NASA wieder die Spannung: Die Rakete für die bemannte Mondmission „Artemis 2“ steht erneut am Startplatz – und mit ihr die Hoffnung, nach Jahrzehnten wieder Menschen in Richtung Mond zu schicken.
Das rund 100 Meter hohe Raketensystem wurde laut US-Raumfahrtbehörde NASA vom Hangar zurück zur Startrampe am Weltraumbahnhof Cape Canaveral gebracht. Zum Einsatz kam dabei ein spezieller Transportwagen, der das System – bestehend aus der Trägerrakete „Space Launch System“ und der Raumkapsel „Orion“ – über eine Strecke von etwa sechs Kilometern bewegte. Der Transport dauerte rund elf Stunden.
Startfenster ab Anfang April
Als nächster möglicher Starttermin wird derzeit der 1. April angepeilt. Danach gibt es bis zum 6. April weitere Gelegenheiten für den Start. Die Mission ist auf rund zehn Tage ausgelegt.
Vierköpfige Crew soll den Mond umrunden
Mit „Artemis 2“ sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. An Bord sind die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen. Geplant ist ein Flug um den Mond, eine Landung ist nicht vorgesehen.
Zuletzt hatten 1972 US-Astronauten im Rahmen der Apollo-Missionen den Mond erreicht.
Technische Probleme verzögerten Start
Ursprünglich war der Start für Anfang Februar geplant, später wurde er auf März verschoben. Während Tests traten jedoch mehrere technische Probleme auf, unter anderem bei der Helium-Zufuhr. In der Folge wurde das Raketensystem vorübergehend zurück in den Hangar gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.