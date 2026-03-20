Nächster Anlauf zum Mond: Rakete wieder am Start

Das rund 100 Meter hohe Raketensystem wurde laut US-Raumfahrtbehörde NASA vom Hangar zurück zur Startrampe am Weltraumbahnhof Cape Canaveral gebracht. Zum Einsatz kam dabei ein spezieller Transportwagen, der das System – bestehend aus der Trägerrakete „Space Launch System“ und der Raumkapsel „Orion“ – über eine Strecke von etwa sechs Kilometern bewegte. Der Transport dauerte rund elf Stunden.