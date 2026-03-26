Russlands Flugabwehr schießt Hobbypiloten ab

„Dummheit der Soldaten kennen keine Grenzen“

„Doch die Dummheit und Blindheit der Soldaten kennen keine Grenzen. Sie hatten die Drohnen satt, drückten einfach ab – und zwei Menschen verloren ihr Leben“, fügte Volkow hinzu. Der getötete Blogger habe stets Kameras bei seinen Flügen dabei gehabt – doch sein Kollege ist sicher, dass die Aufnahmen des Vorfalls niemals an die Öffentlichkeit gelangen werden.