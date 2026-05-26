Oberstufe soll Kurs-Modulsystem bekommen

„Geht nicht ums Leichtermachen“

Es gehe ihm nicht ums Leichtermachen, sagte er weiter. „Das Ziel ist, dass in der Schule meine besonderen Interessen gefördert werden und ich mich spezialisieren kann.“ Organisatorisch sei das Ganze noch „relativ kompliziert“, räumte der Bildungssprecher ein. Erste Schulversuche zur modularen Oberstufe waren in Österreich schon vor mehr als 20 Jahren gestartet worden. Eine flächendeckende Umsetzung scheiterte bisher zweimal, das letzte Mal liegt vier Jahre zurück.