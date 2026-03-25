US-Präsident droht, „Hölle losbrechen“ zu lassen

Das kam in den USA offenbar gar nicht gut an. Leavitt sagte, die Führung in Teheran habe nun die Chance, mit Trump zu kooperieren. Dazu gehöre, das Nuklearprogramm aufzugeben und die USA und ihre Verbündeten nicht weiter zu bedrohen. Trump hatte zuvor von „Verhandlungen und guten Gesprächen“ mit dem Iran gesprochen, ohne ins Detail zu gehen.