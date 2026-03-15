Trump droht mit weiteren Angriffen auf Öl-Insel

Laut der US-Armee wurden auf der Insel, die als Lebensader des Iran gilt, mehr als 90 Militärziele getroffen, ohne dass dabei die Ölinfrastruktur beschädigt wurde. Der Iran exportiert 90 Prozent seines Rohöls über die Insel. Die Streitkräfte des Landes erklärten am Samstag nach dem Angriff der USA, dass jeder Angriff auf die iranische Öl- und Energieinfrastruktur zu Angriffen auf die Energieinfrastruktur von Ölkonzernen führen werde, die in der Region mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Die Nachrichtenagentur FARS berichtete am Samstag unter Berufung auf Informanten auf der Insel, es seien 15 Explosionen zu hören gewesen, es gebe aber keine Schäden an Ölanlagen.