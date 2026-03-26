Außenminister lehnt Verhandlungen mit den USA ab

Washington stellt Teheran härtere Angriffe als in Aussicht

Das Weiße Haus reagierte mit Drohungen auf die Berichte über eine Abfuhr aus Teheran. Wenn der Iran die neue Realität nicht anerkennt, werden die USA härter zuschlagen als je zuvor, sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington. US-Präsident Donald Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, „die Hölle“ im Iran losbrechen zu lassen.