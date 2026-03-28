Jäger bereiten sich mit Hightech auf Ernstfall vor

Die Bedrohung kommt näher – und Kärntens Jäger stehen bereit. Noch ist Österreich zwar frei von der Afrikanischen Schweinepest (ASP), doch rund um die Grenzen spitzt sich die Lage dramatisch zu.
In Deutschland, Italien, Ungarn und der Slowakei wurden zuletzt zahlreiche Fälle bei Wildschweinen bestätigt und die Seuche aktuell nur 70 Kilometer von unserer Grenze entfernt. Für Kärntens Jägerschaft ist damit längst klar: Vorbereitung zählt! „Die Krankheit ist hoch ansteckend und verläuft für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich“, erklärt Mario Deutschmann, Verwaltungsdirektor der Kärntner Jägerschaft. Die einzige wirksame Antwort: Bestände kontrollieren – und rasch reagieren. „Im Seuchenfall zählt jede Stunde.“
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