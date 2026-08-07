Freund: „Es war nicht leicht für mich, zu gehen“

Hertha Wels setzt auf Nikolas Freund

Beim ersten Spiel der neuen Zweitliga-Saison zeigte Trainer Christian Heinle, warum man Freund geholt hat: nämlich als Stammspieler. Das war auch der Grund für seinen Wechsel: „Ich wollte viel spielen und mich weiterentwickeln. Wels hat sehr auf mich gesetzt.“

Auch wenn er seine Zukunft nicht bei den Bullen sieht, hat er sehr gute Erinnerungen an die lange Zeit in der Akademie. „Es hat extrem Spaß gemacht, war eine sehr schöne Zeit. Es war nicht leicht für mich, zu gehen“, fiel Freund die Entscheidung nicht leicht.