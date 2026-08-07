„Die Favoritenrolle nehmen wir nicht an!“

„Die Transferphase war einmal mehr brutal. Die Thematik in Bischofshofen und Puch, denen ich übrigens aus meinem damaligen Sponsoring kein Geld mehr schulde, haben den Markt noch einmal aufgeheizt. Wir wollen schauen, dass wir Spaß am Fußball haben und möchten uns dabei keinen Druck machen. Die Liga ist für alle neu. Die Favoritenrolle nehmen wir nicht wirklich an“, stellt der Unternehmer klar.