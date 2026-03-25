So wird die Pflege nicht selbst zum Pflegefall

„Es ist eine Mammutaufgabe. Noch konnten nicht ausreichend Menschen für den Beruf gewonnen werden“, so Schwertner. Die neu renovierte Schule soll daher ein „mutmachendes und starkes Signal“ sein. Ein „Ort als Antwort auf den Fachkräftemangel im Pflege- und Sozialbereich“. Gleichzeitig appelliert der Caritasdirektor an die Politik, im Engagement für die Pflege nicht nachzulassen. Bis zu 350 Ausbildungsplätze werden am Alsergrund für die Berufe Pflegeassistent und Heimhilfe angeboten.