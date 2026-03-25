Huhn vs. Ei: Schon die Antike grübelte über Rätsel

Was war zuerst da – das Huhn oder das Ei? Schon in der Antike beschäftigte diese Frage die Philosophen und rückt zu Ostern wieder in den Vordergrund. Fakt ist: Die Antwort führt Forscher weit zurück in die Urgeschichte. Beim Haushuhn lässt sich sogar eine Verbindung zum T. -Rex herstellen.
Das Ei ist ein echtes Urzeitprodukt. Denn schon lange vor dem ersten Huhn legten Dinosaurier Eier, davor Amphibien, noch früher Fische und andere wirbellose Tiere. Forschende aus Genf und Lausanne zeigten bereits vergangenes Jahr, dass der Ursprung des Eies noch viel weiter zurückreicht. In der Fachzeitschrift „Nature“ berichteten sie, dass der einzellige Organismus Chromosphaera perkinsii vor rund einer Milliarde Jahren schon die genetischen Werkzeuge besaß, um eine Art Ei zu bilden.
Hühner wie wir sie kennen, die Art Gallus gallus domesticus, entstanden deutlich später. Sie sind domestizierte Tiere, die aufgrund der gezielten Auswahl von Menschen, die die wenig aggressiven Wildvögel auswählten und züchteten, entstanden sind. Dies scheint an verschiedenen Orten unabhängig voneinander passiert zu sein, beginnend vor etwa 10.000 Jahren. Damit sind Hühner hunderte von Millionen Jahren nach Eiern entstanden.
Hühnerei: Spuren bis zum T. Rex
Bei der Frage ums Hühnerei wird es komplizierter. Gemäß der Evolutionstheorie sind Arten das Resultat von langen Prozessen von genetischen Mutationen und Selektion. Im Falle des Haushuhns konnten Forschende diesen Prozess bis zum Tyrannosaurus Rex zurückverfolgen. Mit der Analyse von Gewebe eines Dinosauriers konnten sie zeigen, dass heutige Hühner und Strauße enger mit dem T.-Rex verwandt sind als alle anderen lebenden Tiere.
An einem bestimmten Punkt in der Evolution entwickelte sich aus dem Dinosaurier eine Art, die dem heutigen Huhn sehr ähnlich war: Das Bankivahuhn (Gallus gallus). Durch Züchtungen entwickelte sich aus diesen Bankivahühnern dann irgendwann eine neue Unterart: Der Gallus gallus domesticus, das Haushuhn.
Aus Nicht-Hühnern wird echtes Huhn
In der Praxis sind Artgrenzen fließend, und es ist unmöglich, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Theoretisch aber haben sich zwei Bankivahühner gepaart und ihr Nachwuchs unterschied sich genetisch so stark von seinen Eltern, dass er als Huhn klassifiziert werden konnte. Das letzte Nicht-Huhn in der Kette von Dinosaurier zu Huhn hat also ein Ei gelegt, in dem sich durch eine genetische Mutation das erste „echte“ Huhn entwickelte.
Klar ist also: Das Ei, aus dem das erste Huhn geschlüpft ist, wurde nicht von einem Huhn gelegt. Nun stellt sich natürlich die Frage: War dieses erste Ei ein Hühnerei? Das ist schließlich eine Frage der Definition eines Hühnereis: Ist ein Hühnerei ein Ei, das von einem Huhn gelegt wurde? Bei dieser Definition war das Huhn zuerst. Oder ist ein Hühnerei ein Ei, aus dem ein Huhn schlüpft? In diesem Fall war das Ei vor dem Huhn da.
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