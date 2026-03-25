Huhn vs. Ei: Schon die Antike grübelte über Rätsel

Klar ist also: Das Ei, aus dem das erste Huhn geschlüpft ist, wurde nicht von einem Huhn gelegt. Nun stellt sich natürlich die Frage: War dieses erste Ei ein Hühnerei? Das ist schließlich eine Frage der Definition eines Hühnereis: Ist ein Hühnerei ein Ei, das von einem Huhn gelegt wurde? Bei dieser Definition war das Huhn zuerst. Oder ist ein Hühnerei ein Ei, aus dem ein Huhn schlüpft? In diesem Fall war das Ei vor dem Huhn da.