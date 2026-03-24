Diese fünf Schoko-Osterhasen sind Fairtrade-Sieger

Ein Osternest ohne Schokohase ist wie der Frühling ohne Sonne – einfach nicht das Wahre. Am besten schmeckt die Schokolade, wenn sie fair und nachhaltig ist. Welche Produkte machen hier das Rennen?
Rechtzeitig zum Fest veröffentlichen die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 mit dem Osterhasen-Check wieder ihren öko-sozialen Wegweiser durch den Gütesiegel-Dschungel. Insgesamt haben die Organisationen heuer 30 Schokohasen unter die Lupe genommen.
Das sind die Testsieger
Fünf etablierte Testsieger, die schon in vergangenen Jahren Vorreiter für soziale und ökologische Standards waren, haben auch diesmal die Nasen vorn:
Sie alle tragen sowohl das Fairtrade- als auch das EU-Biosiegel. Im Ampelsystem des Osterhasen-Checks bekommen sie deshalb eine doppelt grüne Bewertung.
87 Prozent sind Gütesiegel-Träger
Auch in diesem Jahr trägt die Mehrheit der Schokohasen mindestens ein unabhängiges Gütesiegel. Mit 87 Prozent sind es deutlich mehr als im Vorjahr, als der Anteil circa bei 75 Prozent lag.
Nur vier Hasen erhalten eine doppelt rote Bewertung: Sie haben weder für ökologische noch für soziale Standards ein unabhängiges Siegel.
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