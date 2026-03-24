Österreicher feiern Ostern am liebsten mit Familie

Die Urlaubenden behalten die Kosten im Blick. Zwei Drittel planen dafür laut Umfrage weniger als 1.000 Euro ein – knapp 30 Prozent davon unter 500 Euro. Nur 16 Prozent haben für den Oster-Urlaub ein Budget zwischen 1.000 und 1.499 Euro und nur eine kleine Gruppe noch mehr. „Die Auszeit ist wichtig, aber sie wird genau kalkuliert“, betonte der ÖHV-Chef.