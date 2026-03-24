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Österreicher feiern Ostern am liebsten mit Familie

Ostern
24.03.2026 16:18
Ostern wird von vielen traditionell mit der Familie gefeiert.
Ostern wird von vielen traditionell mit der Familie gefeiert.(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu Ostern bleiben die meisten Österreicherinnen und Österreicher am liebsten zuhause bei der Familie. 56 Prozent wollen nicht verreisen, 25 Prozent planen einen Urlaub und 19 Prozent sind noch unentschlossen, geht aus einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) hervor. 

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„Die Reisebereitschaft bleibt stabil“, erklärte ÖHV-Präsident Walter Veit am Dienstag in einer Aussendung. Und wenn Urlaub, dann mehrheitlich in Österreich.

  Den Osterurlaub verbringen der Umfrage zufolge 63 Prozent der Reisenden im Inland. Beim Österreich-Urlaub zu Ostern wollen die meisten in die Steiermark (20 Prozent), nach Oberösterreich (17 Prozent) sowie Wien und Salzburg (jeweils 14 Prozent).

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Urlaub am liebsten in der Steiermark
„Die Steiermark ist der Oster-Klassiker“, erklärte Veit. Oberösterreich punkte mit Natur, Seen und gelebtem Brauchtum rund um Ostern, Wien überzeuge mit Ostermärkten, Kultur und urbanem Flair. Salzburg kombiniere Natur, Tradition und Kultur.

Die Urlaubenden behalten die Kosten im Blick. Zwei Drittel planen dafür laut Umfrage weniger als 1.000 Euro ein – knapp 30 Prozent davon unter 500 Euro. Nur 16 Prozent haben für den Oster-Urlaub ein Budget zwischen 1.000 und 1.499 Euro und nur eine kleine Gruppe noch mehr. „Die Auszeit ist wichtig, aber sie wird genau kalkuliert“, betonte der ÖHV-Chef.

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