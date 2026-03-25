Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Winter kehrt zurück

Jetzt kommt Temperatursturz um bis zu 15 Grad!

Österreich
25.03.2026 09:36
(Bild: Pascal - stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Frühlingsende in Österreich, zumindest vorläufig: Eine Kaltfront sorgt im Laufe des Mittwochs für ordentlich Abkühlung im Land und vor allem in höheren Lagen und im Westen für äußerst winterliche Bedingungen. Erhöhte Vorsicht ist angeraten, vor allem auf den Straßen, denn der Wintereinbruch mit Schnee und Schneeregen sorgt für äußerst rutschige Bedingungen. Auch der Wind wird Thema.

0 Kommentare

Lange kann sich die Sonne am Mittwoch nicht mehr am Himmel durchsetzen, denn ab Mittag nähert sich von Westen her die angekündigte Kaltfront – und die hat es in sich. Zunächst setzt im Westen schauerartiger Regen ein, der sich bis zum Abend hin auf nahezu alle Landesteile ausbreitet. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 1200 im Westen rasch gegen 800 m und in der Nacht bis in viele Täler ab. Im Osten verabschiedet sich der Frühling gebührend, die Temperaturen steigen noch einmal bis auf 20 Grad (im Wiener Becken) an, ehe mit der eintreffenden Kaltfront die Werte auch hier in den Keller rasseln. Dazu frischt der Wind lebhaft bis kräftig auf.

„Mancherorts ist es am Donnerstag gut 15 Grad kühler als am Mittwoch“, berichtet etwa die Unwetterzentrale. Es wird also wieder Zeit, Winterjacke und Schal hervorzuholen. Die Sonne wird zur vagen Erinnerung: Sie macht, stellenweise anhaltendem, Regen und in höheren Lagen teils ergiebigem Schneefall Platz. Hier kommen laut Prognose zwischen 20 und 60 Zentimeter Neuschnee zusammen, prognostizierte zuletzt Meteorologe Manuel Oberhuber.

Nasser Schnee birgt große Gefahren!
Besonders prekär könnte die Lage deshalb werden, da der Schnee nass und schwer ist. Aufgrund seiner kompakten Beschaffenheit steigt die Gefahr von Schneebruch an Bäumen stark an, ebenso erhöht sich auch die Gefahr von Lawinenabgängen. Nicht zuletzt muss – wie zumeist bei starkem Schneefall – mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Planen Sie also am besten mehr Zeit ein und fahren Sie jedenfalls vorsichtig! Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 0 und 7 Grad. Der Wind bleibt ebenfalls Thema – er weht stürmisch aus Nord- bis Nordwest. „Dabei muss in exponierten Föhnlagen mit schweren Sturmböen bzw. orkanartigen Böen gerechnet werden“, warnt die Unwetterzentrale.

Österreich
Symbol bedeckt
9° / 16°
15 km/h
02:05 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 19°
11 km/h
03:00 h
60 %
Symbol Regen
5° / 6°
24 km/h
00:01 h
90 %
Symbol starker Schneefall
1° / 3°
27 km/h
00:02 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 10°
24 km/h
04:28 h
55 %
Symbol stark bewölkt
5° / 11°
21 km/h
05:17 h
40 %
Symbol bedeckt
4° / 7°
18 km/h
01:52 h
50 %
Symbol stark bewölkt
4° / 7°
21 km/h
03:06 h
50 %
Symbol stark bewölkt
3° / 10°
19 km/h
04:25 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 12°
19 km/h
03:30 h
65 %
Wien
Symbol bedeckt
3° / 15°
21 km/h
00:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 18°
15 km/h
03:26 h
60 %
Symbol leichter Regen
4° / 7°
20 km/h
00:01 h
70 %
Symbol starker Schneefall
1° / 2°
20 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol stark bewölkt
2° / 7°
17 km/h
02:36 h
40 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
18 km/h
03:00 h
40 %
Symbol leichter Regen
2° / 5°
30 km/h
00:47 h
70 %
Symbol Regen
2° / 6°
23 km/h
03:16 h
> 95 %
Symbol bedeckt
1° / 9°
20 km/h
02:14 h
65 %
Symbol leichter Regen
4° / 9°
23 km/h
00:42 h
70 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
10° / 16°
10 km/h
02:54 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 19°
12 km/h
03:26 h
60 %
Symbol starker Regen
5° / 5°
25 km/h
00:01 h
90 %
Symbol starker Schneefall
1° / 3°
34 km/h
00:01 h
> 95 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
29 km/h
05:22 h
45 %
Symbol stark bewölkt
5° / 11°
27 km/h
05:11 h
40 %
Symbol leichter Regen
3° / 9°
10 km/h
01:47 h
55 %
Symbol stark bewölkt
3° / 7°
25 km/h
04:49 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 11°
20 km/h
08:10 h
45 %
Symbol leichter Regen
6° / 12°
19 km/h
02:45 h
65 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
4° / 16°
13 km/h
01:06 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 18°
8 km/h
03:21 h
60 %
Symbol leichter Regen
3° / 8°
14 km/h
00:02 h
60 %
Symbol bedeckt
1° / 7°
15 km/h
00:09 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 9°
8 km/h
02:13 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
4° / 11°
13 km/h
02:49 h
55 %
Symbol Regen
3° / 5°
14 km/h
00:02 h
75 %
Symbol leichter Regen
3° / 8°
21 km/h
03:02 h
85 %
Symbol leichter Regen
3° / 8°
17 km/h
01:24 h
70 %
Symbol leichter Regen
4° / 10°
17 km/h
01:23 h
70 %
Linz
Symbol stark bewölkt
3° / 17°
7 km/h
04:55 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 17°
6 km/h
04:55 h
60 %
Symbol bedeckt
4° / 7°
15 km/h
00:01 h
70 %
Symbol Schneefall
2° / 4°
32 km/h
00:36 h
80 %
Symbol wolkig
3° / 11°
12 km/h
07:22 h
45 %
Symbol wolkig
5° / 13°
15 km/h
07:44 h
40 %
Symbol leichter Regen
0° / 12°
6 km/h
00:57 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
1° / 11°
17 km/h
04:45 h
65 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
16 km/h
05:12 h
50 %
Symbol stark bewölkt
4° / 12°
7 km/h
03:58 h
50 %
Graz
Symbol wolkig
2° / 15°
6 km/h
06:28 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 16°
5 km/h
06:04 h
60 %
Symbol Schneeregen
1° / 5°
12 km/h
00:00 h
65 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
12 km/h
00:27 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 13°
8 km/h
08:26 h
45 %
Symbol heiter
2° / 13°
12 km/h
09:41 h
35 %
Symbol leichter Regen
-1° / 11°
10 km/h
00:21 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
0° / 11°
13 km/h
04:57 h
70 %
Symbol stark bewölkt
1° / 11°
14 km/h
04:15 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 12°
6 km/h
02:32 h
50 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
2° / 14°
6 km/h
02:05 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 17°
15 km/h
04:24 h
65 %
Symbol starker Schneefall
1° / 3°
19 km/h
00:07 h
> 95 %
Symbol bedeckt
-1° / 5°
16 km/h
01:44 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 9°
5 km/h
06:21 h
35 %
Symbol stark bewölkt
2° / 8°
12 km/h
02:26 h
55 %
Symbol Regen
2° / 4°
18 km/h
00:01 h
90 %
Symbol starke Regenschauer
2° / 4°
29 km/h
02:52 h
> 95 %
Symbol Regen
2° / 5°
13 km/h
00:12 h
> 95 %
Symbol Regen
5° / 9°
13 km/h
00:09 h
> 95 %
Salzburg
Symbol bedeckt
3° / 15°
3 km/h
02:31 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
1° / 16°
9 km/h
06:24 h
65 %
Symbol starker Schneefall
1° / 2°
13 km/h
00:24 h
> 95 %
Symbol Schneefall
-2° / 3°
7 km/h
02:29 h
70 %
Symbol wolkig
-5° / 10°
4 km/h
06:50 h
40 %
Symbol bedeckt
1° / 7°
5 km/h
01:24 h
45 %
Symbol starker Regen
0° / 5°
8 km/h
00:03 h
90 %
Symbol Schneeregen
1° / 4°
16 km/h
00:17 h
> 95 %
Symbol Schneeregen
2° / 5°
3 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol leichter Regen
5° / 10°
7 km/h
00:04 h
> 95 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
2° / 11°
6 km/h
03:25 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 12°
16 km/h
04:13 h
70 %
Symbol starker Schneefall
-2° / 1°
11 km/h
01:33 h
> 95 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 2°
8 km/h
04:32 h
50 %
Symbol heiter
-6° / 4°
6 km/h
10:43 h
50 %
Symbol Schneeregen
-1° / 3°
6 km/h
02:14 h
70 %
Symbol Schneeregen
0° / 4°
21 km/h
00:38 h
90 %
Symbol Schneeregen
0° / 4°
20 km/h
01:14 h
> 95 %
Symbol leichter Regen
1° / 5°
12 km/h
00:06 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 8°
10 km/h
04:37 h
85 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch am Freitag bleibt es zunächst trüb. Schnee, Schneeregen und Regen – je nach Region – sind nach wie vor Thema. Der Niederschlag lässt allerdings im Westen langsam nach. Sogar die Sonne könnte zwischendurch kurz hervorblitzen. Während der Wind im Westen und Norden im Tagesverlauf nachlässt, bläst er im Süden und Osten den gesamten Tag über lebhaft bis stark. Die Temperaturen bleiben im ganzen Land im maximal einstelligen Bereich, der Morgen startet stellenweise sogar überaus frostig mit Werten im Minusbereich.

Lesen Sie auch:
Auch in Innsbruck könnte es – zumindest ein bisschen – weiß werden.
Winter kehrt zurück
Temperatursturz und Schnee bis hinab ins Inntal
25.03.2026
Bis ins Flachland
Sturmböen und Schnee: Winter meldet sich zurück
23.03.2026
Es wird ungemütlich
Ostern im Schnee? Das sagt die Wetterexpertin
24.03.2026

Ein vorsichtiger Blick aufs Wochenende zeigt eine leichte Wetterentspannung. Die Temperaturen bleiben zwar am Samstag noch verhalten und im einstelligen Bereich – maximal plus 8 Grad werden erwartet –, doch zumindest kann sich die Sonne vielerorts nach und nach wieder durchsetzen. Schnee, Schneeregen und Regen klingen im Tagesverlauf langsam ab. Der Sonntag startet im Westen und Norden oftmals bewölkt, zudem gibt es immer wieder Schnee- und Regenschauer. Die Sonne zeigt sich in diesen Regionen kaum. Mehr Glück dürfte der Süden und Osten haben. Hier wird mehr Sonnenschein erwartet, zudem soll es trocken bleiben. Auch die Temperaturen steigen wieder langsam an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
25.03.2026 09:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.919 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
120.312 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
107.610 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3112 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1075 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
1000 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Österreich
Zu getötetem Afghanen
Welser Feuerwehrmann als Hassposter im Verdacht
Winter kehrt zurück
Jetzt kommt Temperatursturz um bis zu 15 Grad!
Polizei sucht Zeugen
Mann begrapschte 14-Jährige im Trampolinpark
Nach letzter Führung
Am „Koloss von Korneuburg“ bohren nun Sprengprofis
Mega-Stau wegen Unfall
Brennerautobahn nach heftigem Lkw-Crash gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf