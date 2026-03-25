Jetzt kommt Temperatursturz um bis zu 15 Grad!

Lange kann sich die Sonne am Mittwoch nicht mehr am Himmel durchsetzen, denn ab Mittag nähert sich von Westen her die angekündigte Kaltfront – und die hat es in sich. Zunächst setzt im Westen schauerartiger Regen ein, der sich bis zum Abend hin auf nahezu alle Landesteile ausbreitet. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 1200 im Westen rasch gegen 800 m und in der Nacht bis in viele Täler ab. Im Osten verabschiedet sich der Frühling gebührend, die Temperaturen steigen noch einmal bis auf 20 Grad (im Wiener Becken) an, ehe mit der eintreffenden Kaltfront die Werte auch hier in den Keller rasseln. Dazu frischt der Wind lebhaft bis kräftig auf.