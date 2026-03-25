Temperatursturz und Schnee bis hinab ins Inntal

Am Mittwochnachmittag erreicht Tirol – beginnend vom Außerfern – eine kräftige Kaltfront. „Regen greift am Abend auf ganz Tirol über, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter“, prognostiziert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET. In der Nacht auf Donnerstag könnte es dann auch bis ins Inntal rund fünf Zentimeter nassen Schnee geben.