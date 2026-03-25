Temperatursturz und Schnee bis hinab ins Inntal

Der Mittwoch beginnt zwar noch sonnig, freundlich und mit frühlingshaften Temperaturen. Ab dem frühen Nachmittag dreht sich freilich das Bild. In der Nacht auf Donnerstag fällt im ganzen Land Schnee.
Am Mittwochnachmittag erreicht Tirol – beginnend vom Außerfern – eine kräftige Kaltfront. „Regen greift am Abend auf ganz Tirol über, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter“, prognostiziert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET. In der Nacht auf Donnerstag könnte es dann auch bis ins Inntal rund fünf Zentimeter nassen Schnee geben.
Regen greift am Mittwochabend auf ganz Tirol über, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter.
Nikolas Zimmermann, Meteorologe Wetterdienst UBIMET
Bild: UBIMET
Höchstwerte um den Gefrierpunkt
Die Winterrückkehr ist verbunden mit einem Temperatursturz auf maximal vier Grad am Donnerstag im Inntal. Zimmermann: „Im Tannheimer Tal rechne ich sogar mit null Grad.“
40 Zentimeter Neuschnee im Norden
Am Donnerstag steigt die Schneefallgrenze etwas, ab 800 Metern wird es richtig winterlich. In den Lechtaler Alpen und dem Karwendel fallen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, zwischen östlichem Alpenhauptkamm und Kitzbüheler Alpen bis zu 30 Zentimeter, in höheren Tallagen bis 15 Zentimeter.
Samstag wieder etwas wärmer
Am Freitag wird es trocken und kühl, am Samstag klettern die Temperaturen dann erneut in Richtung zehn Grad.
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