Schnee! Asfinag bereitet jetzt „Volleinsatz“ vor

30 Zentimeter, teils auch noch mehr

Folglich wird es wohl auch in tieferen Lagen wieder weiß werden. Laut Prognosen könnte es etwa bis zu 30 Zentimeter Neuschnee am Brenner geben, im Arlberggebiet könnten die Schneemengen sogar über einen halben Meter betragen. Die Schneefälle dürften vor allem in der Nacht auf Donnerstag intensiv ausfallen, laut aktuellen Wetterprognosen sollte sich der Niederschlag erst am Donnerstagnachmittag wieder beruhigen.