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Schnee! Asfinag bereitet jetzt „Volleinsatz“ vor

Tirol
25.03.2026 13:38
Auch auf der Brennerstrecke wird man den Räumfahrzeugen wieder begegnen.
Auch auf der Brennerstrecke wird man den Räumfahrzeugen wieder begegnen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Temperatursturz und Schnee bis in tiefe Lagen – der Frühling legt eine Pause ein! In den kommenden Tagen wird es unter anderem in Tirol wieder winterlich. Auf die Räumdienste wartet viel Arbeit. Schnee könnte etwa am Brenner oder in der Arlbergregion für Probleme im Straßenverkehr sorgen.

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Jetzt heißt es wieder: Warm anziehen und Vorsicht auf den Straßen! Am Mittwochnachmittag erreicht Tirol – beginnend vom Außerfern – eine kräftige Kaltfront. „Regen greift am Abend auf ganz Tirol über, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter“, prognostizierte Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet bereits am Dienstag.

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Wir bereiten einen Volleinsatz sämtlicher Autobahnmeistereien vor, mehr als 60 Räumfahrzeuge stehen für die kommenden Tage zur Verfügung.

Asfinag

30 Zentimeter, teils auch noch mehr
Folglich wird es wohl auch in tieferen Lagen wieder weiß werden. Laut Prognosen könnte es etwa bis zu 30 Zentimeter Neuschnee am Brenner geben, im Arlberggebiet könnten die Schneemengen sogar über einen halben Meter betragen. Die Schneefälle dürften vor allem in der Nacht auf Donnerstag intensiv ausfallen, laut aktuellen Wetterprognosen sollte sich der Niederschlag erst am Donnerstagnachmittag wieder beruhigen.

Der Frühling legt eine Pause ein – für die Winterräumdienste heißt es wieder Hochbetrieb.
Der Frühling legt eine Pause ein – für die Winterräumdienste heißt es wieder Hochbetrieb.(Bild: Hubert Rauth)

Die Winterräumdienste dürften also wieder im Dauereinsatz stehen. Unter anderem auch jener der Asfinag: „Wir bereiten einen Volleinsatz sämtlicher Autobahnmeistereien vor, mehr als 60 Räumfahrzeuge stehen für die kommenden Tage zur Verfügung“, hieß es vom Autobahnbetreiber.

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Polizei verstärkt Kontrollfahrten
Auch die Polizei werde in dieser Zeit die Kontrollfahrten verstärken und in engem Austausch mit der Asfinag stehen, um ein mögliches Chaos zu verhindern. Polizei und Asfinag erinnerten in diesem Zusammenhang, dass die situative Winterreifenpflicht noch bis 15. April gültig ist!

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