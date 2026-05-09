Angst vor Anschlag: Uhren-Verbot für Putins Besuch

Sorge vor Putsch oder Anschlag

Die Meldung vom Uhren-Verbot fügt sich in eine Reihe von Berichten, wonach der Kremlchef zunehmend Angst um seine Sicherheit hat. Einem Bericht eines europäischen Geheimdienstes zufolge ist Putin konkret besorgt über die Gefahr eines Staatsstreichs unter Beteiligung von Ex-Verteidigungsminister Sergej Schoigu, sowie über ein Attentat mittels Drohnen durch Mitglieder der russischen Elite.