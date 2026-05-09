Mensur Suljovic in der zweiten Runde ausgeschieden

Mensur Suljovic ist am Samstag als letzter Österreicher bei den Austrian Open in Graz ausgeschieden.
Der 54-Jährige unterlag in der 2. Runde dem als Nummer drei gesetzten Engländer James Wade mit 2:6.
Mit diesem Resultat zu seinen Gunsten gegen den Schotten Cameron Manzies hatte Österreichs Aushängeschild tags zuvor in der Auftaktrunde noch für Begeisterungsstürme im Publikum gesorgt. Zoran Lerchbacher verlor gegen den Schotten Peter Wright in der 1. Runde mit 2:6.
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