Ostern im Schnee? Das sagt die Wetterexpertin

So wird das Wetter in der Karwoche

Die Meteorologin gibt zudem einen Ausblick auf die Karwoche – also auf die Osterferien, die viele Wiener urlaubend in anderen Bundesländern verbringen. Zusammengefasst: Das Wetter bleibt unbeständig. Sonne, Wolken, Regen wechseln einander ab. Doch wird es zumindest in Wien eine Spur wärmer. Das Thermometer soll zur Mittagszeit über zehn Grad klettern.