Galatasaray verteidigt türkischen Meistertitel

Galatasaray Istanbul ist wieder türkischer Fußballmeister. Der Klub verteidigte am Samstag durch ein glückliches 4:2 gegen Antalyaspor den Titel vorzeitig.
Stadtrivale und Verfolger Fenerbahce gewann zwar mit 3:0 bei Konyaspor, hat aber vor der letzten Runde vier Punkte Rückstand. Für Rekordchampion Galatasaray ist es die 26. Meisterschaft.
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