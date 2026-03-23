Sturmböen und Schnee: Winter meldet sich zurück

Frostig bis zum Wochenende

Und auch am Donnerstag ist noch kein Ende in Sicht, im Berg- und Hügelland wird es noch einmal weiß. Die Schneefallgrenze pendelt sich weiterhin zwischen 300 und 500 Metern ein, es bleibt grau und trüb. Die Winterjacken sollten noch einmal ausgepackt werden, denn die Höchsttemperaturen schaffen kaum über den einstelligen Plusbereich – maximal 8 Grad werden erwartet. Stürmischer Wind lässt es noch einmal kälter wirken.