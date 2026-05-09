Einsames Filmerlebnis bei Andreas-Babler-Doku

Redakteurin war fast alleine im Kino

Auch bei unserem Kino-Besuch blieb der große Besucherandrang aus. Krone.tv-Infochefin Katia Wagner genoss den Film mit viel Bewegungsfreiheit – mit ihr waren nur fünf andere Zuseher im Saal, der insgesamt Platz für 66 Zuseher hätte. „Drei Männer sahen sich den Film alleine an. Und ein verliebtes Pärchen – ich persönlich könnte mir ja ein romantischeres Date vorstellen, als zu Andreas Babler zu kuscheln“, sagt sie lachend. Wer glaubt, dass die geringe Auslastung Zufall sei, irrt, denn: Auch an den Folgetagen finden sich im Online-System noch genügend freie Plätze zur Reservierung. Man hatte bis kurz vor Filmbeginn noch den ganzen Saal zur Auswahl.