FPÖ-Aktion hat nun Folgen für Tankstellenpächter

Was als kurzfristige Entlastung für Autofahrer gedacht war, sorgt nun für Wirbel in Wien: Eine FPÖ-Tankaktion, bei der Treibstoff für mehrere Stunden verbilligt abgegeben wurde, hat das Marktamt auf den Plan gerufen. Die Tankstelle, an der die Aktion stattfand, ist offenbar angezeigt worden – die politische Aktion dürfte für den Pächter also ein bitteres Nachspiel haben.