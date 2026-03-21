FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse

Die Regierung plant eine Spritpreisbremse, mit der die Preise um zehn Cent pro Liter gesenkt werden. Für den Beschluss im Nationalrat braucht sie dafür die Stimmen mindestens einer Oppositionspartei. Die FPÖ wird es nicht sein, denn sie bringt bei der Sondersitzung am Montag ein eigenes Modell ein. Der „Krone“ liegen die blauen Pläne im Detail vor.