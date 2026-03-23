Ist Kickls Spritpreiszauber nur eine faule Show?

Die schwarz-rot-rosa Spritpreisbremse kam weder bei den blauen Wählern noch bei FPÖ-Politikern gut an. Dabei wäre es doch so einfach, für billigere Preise an den Zapfhähnen zu sorgen. Zumindest, wenn es nach Herbert Kickl geht. Krone+ prüfte den Vorschlag des FPÖ-Chefs.