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Ist Kickls Spritpreiszauber nur eine faule Show?

Wirtschaft
23.03.2026 05:40
Gibt es den Daumen nach oben für Kickls Spritpreisplan?
Gibt es den Daumen nach oben für Kickls Spritpreisplan?(Bild: Krone KREATIV/APA/HARALD SCHNEIDER, Imre Antal)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Die schwarz-rot-rosa Spritpreisbremse kam weder bei den blauen Wählern noch bei FPÖ-Politikern gut an. Dabei wäre es doch so einfach, für billigere Preise an den Zapfhähnen zu sorgen. Zumindest, wenn es nach Herbert Kickl geht. Krone+ prüfte den Vorschlag des FPÖ-Chefs.

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Rund 3,4 Milliarden Euro würde der Plan von Herbert Kickl kosten. Dabei soll der Staat auf die komplette CO2-Steuer verzichten und zusätzlich nur die Hälfte der Mineralölsteuer auf Diesel und Benzin verlangen – und der Konsument bekommt den Liter Diesel um 1,50 Euro, Benzin um 1,30 Euro.

Mit dem Streichen der Ukraine-Hilfen sowie dem Verzicht auf ideologische Klima- und Transformationsförderungen sowie durch Tanktourismus und Konjunktureffekte soll die Gegenfinanzierung gestemmt werden. Doch ist Kickls Zaubershow so einfach möglich? Gehen wir die Punkte einzeln durch:

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