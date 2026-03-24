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Aktionismus Museum

Als der junge Nitsch Kunst zum Ereignis machte

Kultur
24.03.2026 18:00
Frühe Auseinandersetzung mit Religion: Nitsch-Schüttbild mit Kasel aus dem Jahr 1962.
Frühe Auseinandersetzung mit Religion: Nitsch-Schüttbild mit Kasel aus dem Jahr 1962.(Bild: WAW/kunst-dokumentation.com)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Das Wiener Aktionismus Museum in der Weihburggasse eröffnet nach umfangreicher Erweiterung unter neuer Leitung mit der Ausstellung „Hermann Nitsch 1960-1965“. Eine intensive Schau, die seltene Einblicke in die frühen Arbeiten des Aktionisten gibt.

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Manche Künstler entwickeln ihren Stil nach und nach. Und es gibt solche wie Hermann Nitsch, bei denen schon im Frühwerk alles da ist, was sie später ausmachen wird – in einer kraftvollen, puren und archaisch rohen Form.

Das Wiener Aktionismus Museum widmet seine erste Ausstellung nach der umfassenden Erweiterung unter der Leitung von Klaus Albrecht Schröder dem Frühwerk des 2022 verstorbenen Aktionisten. „Wir leisten uns den Luxus, eine Schau nur einem Jahrfünft zu widmen“, so Schröder zur Eröffnung, „einem Jahrfünft, das die Kunstgeschichte verändert hat.“

Reliktmontage 1964 auf Jute, 200 x 300cm
Reliktmontage 1964 auf Jute, 200 x 300cm(Bild: Jorit Aust)
Kreuzwegstation 1962 auf weißgrundierter Jute 191 x 300cm
Kreuzwegstation 1962 auf weißgrundierter Jute 191 x 300cm(Bild: WAW/ALBERTINA, Wien - The ESSL Collection)
Direktor Klaus Albrecht Schröder vor dem „Blutorgel“-Schüttbild aus der Aktion 1962
Direktor Klaus Albrecht Schröder vor dem „Blutorgel“-Schüttbild aus der Aktion 1962(Bild: APA/WOLFGANG HUBER-LANG)

Der erste Raum ist der „Blutorgel“-Aktion gewidmet, bei der sich Nitsch mit Adolf Frohner und Otto Muehl 1962 für drei Tage in einen Keller einmauern ließ. Hier entstand das erste Schüttbild mit Tierblut – mit beeindruckenden zweimal neun Metern das einzig vollständig erhaltene Kunstwerk der Aktion und damit „Geburtsurkunde des Wiener Aktionismus“.

Langsamkeit und Dynamik
Rund um das monumentale Werk versammelt die Schau frühe Arbeiten, in denen Nitsch bereits Farbe schüttet und rinnen lässt. Schon hier dominiert ab 1960 Rot als zentrale Farbe. Spannend ist der Kontrast dieser Rinnbilder, die ihre Kraft aus einer zähen Langsamkeit gewinnen, zu den Schüttbildern, die dynamisch in Farbe gegossene Bewegungsenergie einfangen. Kunst wird schon hier Handlung und Ereignis.

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Die zweite Werkgruppe sind Reliktmontagen, bei denen Nitsch wiederkehrende Gegenstände auf meist unbehandelte Jute aufbringt – Pflaster, Taschentücher und Menstruationsbinden. Schon in diesen Arbeiten greift der knapp 25-Jährige seine ewigen Themen Wunde, Opfer und Heilung auf, verarbeitet religiöse Symbole, bricht mit gesellschaftlichen Tabus.

Kraftvolles Manifest
Dazu gibt es frühe übermalte Radierungen, Wachsbilder und Fotoarbeiten erster Körperaktionen. Es ist eine Schau, die nicht einfach einen zögerlichen Anfang nachzeichnet. Sie zeigt die kraftvolle erste Manifeststation eines unbeirrbaren künstlerischen Weges.

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