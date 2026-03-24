Als der junge Nitsch Kunst zum Ereignis machte

Langsamkeit und Dynamik

Rund um das monumentale Werk versammelt die Schau frühe Arbeiten, in denen Nitsch bereits Farbe schüttet und rinnen lässt. Schon hier dominiert ab 1960 Rot als zentrale Farbe. Spannend ist der Kontrast dieser Rinnbilder, die ihre Kraft aus einer zähen Langsamkeit gewinnen, zu den Schüttbildern, die dynamisch in Farbe gegossene Bewegungsenergie einfangen. Kunst wird schon hier Handlung und Ereignis.