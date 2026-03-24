Strengere Gesetze: Koalition segnet EU-Asylpakt ab

„Zum ersten Mal klare Regeln in der Frage der Verteilung“

Zufrieden zeigt sich auch Babler. Zum ersten Mal gebe es klare Regeln in der Frage der Verteilung, sagte der Vizekanzler: „Europa bekommt damit endlich einheitliche Regeln und klare Zuständigkeiten.“ Dass die Verfahrensdauer verkürzt werde, sei in beidseitigem Interesse, in dem der Aufnahmestaaten und der Hilfesuchenden. Zudem würden künftig „vulnerable Gruppen“ wie Kinder im Mittelpunkt stehen. Das System habe die Aufgabe, Ordnung zu schaffen. Jene, die ein Sicherheitsrisiko bedeuten, würden schnell außer Landes gebracht. „Die Menschen sollen das Gefühl bekommen, dass die Politik die Dinge im Griff hat“, so Babler, der künftig rechten Populisten keine Angriffsfläche bieten möchte.